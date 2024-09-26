Естественно, что конфликт на Украине обсуждался сегодня на генеральной Ассамблее ООН. Тему поднял гость из Киева Владимир Зеленский. Правда он забыл, кто перед ним сидит. А поэтому начал рассказывать как Россия планирует обстреливать украинские атомные станции и, что единственным спасением является его мирный план.

Но главы государств и правительств из 130 стран — это, пожалуй, самые информированные люди в мире, и они прекрасно знают кто и куда стреляет. Да и основная проблема, по большому счету не в Украине. Киев — пешка в большой игре. И разговаривать нужно с тем, кто ее затеял.

«Особую тревогу вызывают попытки США и их союзников навязать международным структурам конфронтационную повестку, сделать их проводниками односторонних рестрикций, хищений, арестов суверенных активов, торговых войн и недобросовестной конкуренции, в том числе под флагом экологии и климата. Все это, конечно, очевидные проявления неоколониализма. За последние десять лет против только России коллективным Западом введено свыше 21000 незаконных ограничений», — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

С этой же точки зрения необходимо рассматривать и другие мировые конфликты. В частности происходящее сейчас на Ближнем Востоке. Представители ООН как раз сегодня заявили, что усилиями Израиля Ливан превращается во второй Сектор Газа. Сотни погибших, тысячи уже лишились крыши над головой, сотни тысяч станут беженцами, а впереди Гуманитарная катастрофа.