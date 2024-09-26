SHAMAN сообщил о разводе с супругой: «Наше совместное решение»

Пара состояла в браке с 2017 года.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, сообщил о разводе с супругой. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — объяснил Дронов.

С 2017 года SHAMAN состоял в браке с Еленой Мартыновой — бывшей женой известного российского писателя Александра Цыпкина. По словам Мартыновой, после развода с Цыпкиным она собиралась переехать в Лос-Анджелес, однако прямо перед отъездом «встретила свою любовь» и осталась в России.

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