ЕСПЧ не разрешил мусульманкам посещать бассейны в особом закрытом купальнике

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 33 0

Авторы иска настаивали на возможности носить буркини.

ЕСПЧ не разрешил мусульманкам посещать бассейны в особом закрытом купальнике

Фото: www.globallookpress.com/Frank Bienewald

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не разрешил мусульманкам плавать в бассейнах в особом закрытом купальнике — буркини. Об этом сообщили на официальном сайте органа.

ЕСПЧ отклонил иск двух мусульманок, которые указывали на недопустимость запрета посещения общественных бассейнов в буркини. Отмечается, что решение приняли на основании бельгийского муниципального управления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как аномальная жара этим летом вынудила россиян избавиться от одежды.  Вот только такая излишняя откровенность не у всех вызывает одобрение В Дагестане отдыхающим напомнили про правила приличия специальные таблички. На более жесткие меры в виде штрафов пошли в Алтайском крае. Появление в купальнике вне зоны отдыха может разорить на несколько тысяч рублей. Остановило это не всех. 

Любители откровенных нарядов в 30-градусную жару рисковали и здоровьем. В такую погоду происходит значимое снижение иммунитета. Кроме того, длительное пребывание на солнце без защиты может приводить даже к некоторым онкологическим заболеваниям кожи.

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