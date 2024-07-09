Голые в городе: аномальная жара вынудила россиян избавиться от одежды

Антициклон не собирается сдавать позиции еще ближайшие пару недель.

Изнуряющая жара уже заставляет россиян оголяться, причем порой прямо на улице и даже возле культурных объектов. Вот только такая излишняя откровенность не у всех вызывает одобрение

В Дагестане отдыхающим напомнили про правила приличия специальные таблички, а в Алтайском крае для любителей обнажиться вообще ввели жесткие штрафы.

Корреспондент «Известий» Дария Сенникова выяснила, что будет, если оголиться не в том месте.

От некоторых жителей столицы жара требует избавиться от всего лишнего. Это бросается в глаза в столичных парках и особенно у водоемов. Это особенно заметно на Воробьевской набережной или на Новой Третьяковке.

Антициклон не собирается сдавать позиции еще пару недель. Сумасшедшая жара царит и в южных регионах, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Но это столбики термометра поднимаются, а моральная планка может и упасть.

Например, обратно на солнцепек пришлось бежать девушкам из торгового центра во Владикавказе. Суперкороткие шорты не одобряют ни продавцы, ни посетители магазинов. К скандалам приводят откровенные наряды туристов и в Сочи.

А вот в Дагестане людей в купальниках можно увидеть только в одном месте — на пляже. Чтобы правила поведения не стерлись из памяти отдыхающих, повсюду размещены памятки.

«Совместно с министерством туризма, с туристическими компаниями были выработаны рекомендации. У нас большая пляжная территория, если там ходишь в купальнике, в шортах, никто тебе замечание не сделает. Если, например, возьмем горную, там много религиозных объектов. Если ты в шортах — тебе сразу сделают замечание», — рассказывает общественный деятель Исрафил Исрафилов.

На более жесткие меры в виде штрафов пошли в Алтайском крае. Появление в купальнике вне зоны отдыха может разорить на несколько тысяч рублей. А вот федерального закона, запрещающего полуголый променад в жару, нет. Есть статья «мелкое хулиганство», но и ее не ко всем применишь.

«Напрямую очень сложно привлечь человека к ответственности в связи с тем, что он голый в общественном месте. Человек действительно должен нарушать общественный порядок, приставать к людям, хулиганить, при этом иметь голый торс», — объясняет юрист Игорь Зверев.

Любители откровенных нарядов в 30-градусную жару рискуют и здоровьем.

«Происходит значимое снижение иммунитета, что может привести к дальнейшему повышению чувствительности к вирусным и бактериальным инфекциям. Кроме того, загар может приводить даже к некоторым онкологическим заболеваниям кожи», — отмечает врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

Но, как говорят врачи, некоторые проблемы у обнаженных на улице можно определить с первого взгляда.

«Было бы странно полагать, что человек со зрелой взрослой адекватной психикой пойдет оголять себя прилюдно на улице. Он позволяет сделать себе нечто большее, то, что он не может сделать в обычной жизни, особенно, когда холодно. То есть, это как быстрая еда, как фастфуд», — считает психолог Наиля Бирарова.

Стилисты вторят: оголяться в жару — это ошибка.

«В идеале — покрыть тело тонкой тканью. Это лен. Потому что волокно льна отдает очень хорошо воду и не пропускает тепловые лучи. Дальше идет хлопок. И сейчас очень современная ткань. Например, называется «модал“», — подчеркивает стилист Натали Мейер.

Наиболее подходящие для летних костюмов ткани — гипоаллергенные и впитывающие влагу. Лучше, если наряд будет в пастельной цветовой гамме, и не только потому что будет поглощать меньше солнечного света. Все-таки нежно-розовый, голубой, бежевый и молочный — это модная классика, которая в этом сезоне особенно актуальна.