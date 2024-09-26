Форум «Российская энергетическая неделя» собрал мировых экспертов отрасли

О проблемах глобальной энергетики в условиях быстро меняющегося мира сегодня говорили в Москве. В столице стартовала Российская энергетическая неделя, собравшая участников из полусотни государств, в том числе министров энергетики стран БРИКС. По словам Владимира Путина, как раз эта организация может стать двигателем всей отрасли. Корреспондент «Известий» Николай Иванов рассказал подробнее.

В нормальных условиях энергетика — фундамент всего. Но Запад решил, что у него монополия и на ресурсы, и на инфраструктуру. Старые колониальные рефлексы срабатывают.

«К сожалению, эта прописная истина все меньше принимается в расчет теми, кто взял на вооружение механизмы незаконных санкций и полагает, что сможет применить их с выгодой для себя и в сфере энергетики. О чем идет речь? Исторически сложилось так, что именно в руках Запада оказались сосредоточены основные элементы, обеспечивающие инфраструктуру глобального энергетического рынка. Западные элиты полагали, что могут перекрыть доступ к этим услугам тем странам, которые неугодны им в политическом плане», — заявил российский лидер.

Выдавить нас не получилось. А вот мы быстро переориентировались. Зачем работать с теми, кто не признает никаких правил и принципов?

«Современный мир вошел в эпоху коренных, необратимых изменений. Формируется многополярная модель развития, которая запускает новую волну глобального роста на весь XXI век. И этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению, видят перспективу в равноправном взаимодействии с учетом национальных интересов», — отметил Путин.

То есть, по темпам роста Глобальный Юг — БРИКС выходят вперед.

«Энергия должна быть не оружием, разделяющим нас, а средством обеспечения общего процветания. Это наша коллективная ответственность, чтобы наименее развитые страны не оставались заложниками колебаний цен на энергоносители и не лишались возможности пользоваться благами энергетики и технологическими достижениями», — сказал президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Потоки товаров тоже перераспределяются. Северный морской путь, Восточный полигон, БАМ и Транссиб используются все активнее. А это — маршруты на юг и восток.

«Россия расширяет географию и масштабы энергосотрудничества: строятся новые маршруты на динамично растущие, емкие рынки, включая страны ЕврАзЭС, СНГ, юга Евразии. Увеличиваются поставки по газопроводу „Сила Сибири“, продолжает расти экспорт сжиженного природного газа. Так, СПГ из российской Арктики стал одним из якорных основных грузов Северного морского пути. Мы обязательно продолжим развивать собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создавать центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом», — отметил президент России.

А чтобы работе с партнерами не угрожали санкции, в БРИКС прорабатывают альтернативные механизмы расчетов. Доллар и евро — за бортом.

«В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли. Добавлю, что поставки энергоресурсов из России позволяют дружественным странам сдержать рост импортных цен, обеспечивать свою энергетическую безопасность и экономическую устойчивость, позволяет им более успешно конкурировать на мировом рынке», — подчеркнул Путин.

И никакие санкции, которые должны были, по задумке их авторов, разорвать экономику России в клочья, не останавливают развитие. Сейчас у нас в разработке стратегия в энергетике до 2050 года. Планы по добычи нефти — уже сверстаны на годы вперед.

«Мы ставим перед собой задачи сохранения уровня добычи примерно на 540 миллионов в перспективе долгосрочной. И для этого, конечно, нужно будет большую работу проводить, поскольку нужно будет вовлекать новые запасы, месторождения, новые регионы и разрабатывать трудноизвлекаемые залежи», — сказал заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

«Если с точки зрения энергетики взять, если берем узкий сегмент энергетики, на сегодня БРИКС 50% всей мировой энергии производит и 50% всей мировой энергии потребляет, то есть он — уже глобально доминирующий игрок», — объяснил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Самое главное — Россия дает тем, кто хочет сотрудничать, свои технологии.

«Самое главное, что „Росатом“ может предложить Глобальном Югу технологический суверенитет в части энергетики - чистой, долгосрочной, а самое главное, высокотехнологичной. Мы создаем отрасль высокотехнологичную, обеспеченную кадрами, глубоко локализованную, дающую импульс к развитию не только техники, но и науки...» — отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев

Именно энергетика становится двигателем экономики. Есть прямая зависимость: чем быстрее развивается промышленность, чем активнее работает бизнес, тем выше потребление. Поэтому в многополярном мире так важно иметь доступ к ресурсам.