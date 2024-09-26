Сына миллиардера Бажаева выпустили из СИЗО

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 28 0

Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура выпустили из СИЗО

Сына миллиардера Бажаева выпустили из СИЗО

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В конце июля 23-летний Тимур был арестован за нападение на полицейского в Москве.

Сына бизнесмена Мусы Бажаева — Тимура, который был арестован в июле за нападение на полицейского в Москве, отпустили из СИЗО. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что Бажаева выпустили под обязательство о явке и надлежащем поведении. Его дело передано из Главного следственного управления СК по Москве в Центральный аппарат ведомства. По словам источника, защитой была отозвана апелляционная жалоба на арест сына бизнесмена.

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева 29 июля сроком на два месяца. По данным следствия, Бажаев попытался пройти на территорию охраняемого Олимпийского комплекса «Лужники», минуя зону досмотра.

Это заметили представители полиции, после чего Бажаев покрыл сотрудников правопорядка бранью, а затем напал на них. Мужчину задержали, а затем ему предъявили обвинения по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наказание ждет Пашаева, Блиновскую и Шабутдинова.

+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
92.39
-0.47 103.48
0.07
Навстречу приключениям: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

18:43
«Новый человек»: что сотворила со своим лицом Анна Седокова
18:36
Вертолет Robinson с двумя людьми на борту пропал под Архангельском
18:30
Навстречу приключениям: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2024 года
18:17
Сына миллиардера Бажаева выпустили из СИЗО
18:12
«Нацелено на сохранение»: Россия работает над развитием природоподобных технологий
18:02
Ногти, зубы, кости и волосы: из яичников россиянки вырезали шокирующее образование

Сейчас читают

Врачи объяснили запах тухлой рыбы от человека
Импульсивные экстраверты или скрытные интроверты: можно ли определить преступника по характеру
Обещал выкарабкаться, но не сумел: что оставил после себя звезда «Солдат» Роман Мадянов
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака