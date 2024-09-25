Тюрьмы не избежать? Какое наказание ждет Пашаева, Блиновскую и Шабутдинова

Шансов быстро потерять денежные средства в современном мире множество. В арсенале аферистов огромное количество приемов и стратегий. Чаще всего они наживаются на доверчивых клиентах, мечтающих о красивой жизни.

Как обвиняемые в мошенничестве вдруг стали потерпевшими? Что влияет на людей — прописные истины или мощные мотивационные тренинги? Чем блогеры привлекают доверчивых людей? До чего порой доводят их бизнес-курсы? Почему блогера Лерчек снова ждут в суде? И можно ли защитить себя от недобросовестных и очень навязчивых продавцов «успеха», рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

За что задержали Эльмана Пашаева

На кадрах из следственного комитета видно, как послушно и без присущей ему экспрессии Эльман Пашаев следует за правоохранителями, которые заключили его в наручники. Экс-адвоката задержали по делу о мошенничестве на сумму свыше 40 миллионов рублей. По версии следствия, за эти деньги он обещал освободить от уголовной ответственности королеву марафонов Елену Блиновскую и ее мужа Алексея.

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«Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства — не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов США», — заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Обещание, как известно, Пашаев не выполнил. Елена Блиновская находится в СИЗО по делу о неуплате налогов и незаконном обороте средств.

«Гарантировать, в каких-либо уголовных делах положительный результат адвокат не может. В гражданских делах сейчас есть такая возможность — включать в условия соглашения вопрос гонорара успеха. В случае если адвокат добился какого-то результата, то ему там полагается определенная денежная сумма. В уголовных делах такое невозможно», — отметил адвокат Тимур Матвеев.

Бизнес из тюрьмы: новый курс Шабутдинова из СИЗО

Тем временем основатель «Лайк центра» Аяз Шабутдинов продолжает свой инфобизнес, даже находясь в следственном изоляторе. Обвиняемый в мошенничестве недавно запустил новый курс.

Он объявил, что находится в СИЗО, а вместо него работает нейросеть.

«Привет! Я Аяз. Я в СИЗО, поэтому вместо меня нейросеть. Удобно, да?», — обратился к пользователям бизнесмен.

Шабутдинову грозит до десяти лет лишения свободы. Примерно столько же могут дать и его ученику Денису Фаткуллину, который предлагал клиентам вложиться в прибыльное дело.

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По словам Софьи Исоханни, которая уже была успешной предпринимательницей, Фаткуллин настойчиво вовлекал ее в свою систему инвестирования.

«Как он заявлял, это оказание услуги для банков. Поэтому я ему перечислила всего семь миллионов», — рассказала потерпевшая.

Эти деньги Софья отдала под проценты, которые Фаткуллин должен был каждый месяц выплачивать ей, а по истечении определенного срока вернуть и основную сумму — семь миллионов.

Однако после двух платежей бизнесмен пропал. Софья обратилась в полицию. Сам инвестор сейчас под домашним арестом. Но пострадавшим от Фаткуллина и Шабутдинова от этого не легче. Некоторые теперь вынуждены пожизненно платить по кредитам.

«Они все одинокие матери. У них дети, у кого-то двое, у кого-то трое детей. Они ничего не заработали, они не смогли открыть бизнес. И они все говорили, что уже в таком психологически тяжелом депрессивном положении и состоянии, что уже подумывают о суицидальных каких-то решениях для себя», — прокомментировала ситуацию женщина.

Коварная Лерчек: в чем обвиняют блогершу

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Ани Багдасарян тоже считает себя жертвой инфомошенников. Она покупала курс у блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Девушка потеряла почти два миллиона рублей. Теперь она начала судебную тяжбу. Как владелец юридической фирмы, Ани взяла под свое крыло других недовольных курсами.

«Когда это все начиналось, я хотела одного результата — получить качественную услугу за ту сумму, которую я оплатила. После того, как мне отказали в этом, цель была забрать свои деньги. А сейчас моя цель — просто прекратить нарушение Валерии прав неограниченного числа лиц», — уточнила Ани Багдасарян.

Ани и Софья не первые, кто теряет деньги на бизнес-курсах и тренингах. Тогда почему даже после громких уголовных дел клиентов у инфобизнесменов меньше не становится?

«Вот как в той песенке: „Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете…“. И все ждут этого голубого вертолета, этого волшебника, который вдруг решит все проблемы. Сейчас же в последнее время тенденция, что всех учат жить в легкости. Не нужно работать, нужно зарабатывать много и жить в легкости. Каждый хочет жить и ничего не делать», — заявил психолог Александр Вронский.

Что нужно проверить перед покупкой курса

Предприниматель Андрей Ковалев борется с инфомошенниками уже не первый год. По его словам, эти люди создают не просто мошеннические схемы, но и влияют на сознание.

«Если человек уже туда зашел, все — это тоталитарная деструктивная секта. Для него уже Аяз Шабутдинов — это бог! Я без шуток говорю. Инфомошенники — как борщевик! Всех надо уничтожить, всех надо посадить! Вот пока последних не задушишь, ничего не произойдет», — заявил предприниматель Андрей Ковалев.

Как считают эксперты, главная проблема в том, что курсы сегодня может продавать каждый, у кого есть интернет. Поэтому желающим приобрести какой-либо инфопродукт нужно быть бдительными.

«Нужно посмотреть, какова организационно-правовая форма. То есть, если это ООО (Общество с ограниченной ответственностью — Прим. ред.), которая в оферте предлагает купить образовательные курсы, как минимум проверьте, что это за организация, кто ее учредитель. Это легко сделать в интернете. Вся информация в общем доступе. Нужно посмотреть, что за программы, аккредитованы ли они. Все остальное — на свой страх и риск», — отметила юрист Мария Редекоп.

Нужно остерегаться слишком агрессивных продавцов успеха. Как правило, за настойчивыми коучами и их сказочными обещаниями стоит лишь желание заработать на своих клиентах.

Важно помнить, что современные инфобизнесмены строили свои курсы на популярных и всемирно известных книгах по построению бизнеса. Прежде чем платить деньги за сомнительные уроки, следует разобраться в теории самостоятельно.