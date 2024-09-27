Создание атомной энергетики нового поколения, современные подходы к переработке ядерного топлива и развитие газовых и нефтяных месторождений. Все это было в центре внимания первого дня международного форума «Российская энергетическая неделя». Он собрал участников из полусотни стран — в том числе министров энергетики стран БРИКС. Почему именно в Москве поднимают темы, которые волнуют целые континенты, объяснит корреспондент «Известий» Николай Иванов.

В нормальных условиях энергетика — фундамент всего. Но Запад решил, что у него монополия и на ресурсы, и на инфраструктуру. Старые колониальные рефлексы срабатывают.

«Исторически сложилось так, что именно в руках Запада оказались сосредоточены основные элементы, обеспечивающие инфраструктуру глобального энергетического рынка. Имея в виду инновационные решения по добыче сырья, логистику, западные элиты полагали, что могут перекрыть доступ к этим услугам тем странам, которые неугодны им в политическом плане — таким образов выставить их якобы на обочину прогресса, а на самом деле просто выдавить с рынка», — сказал Владимир Путин.

Выдавить нас не получилось. А вот мы быстро переориентировались: зачем работать с теми, кто не признает никаких правил и принципов?

«Современный мир вошел в эпоху коренных, необратимых изменений. Формируется многополярная модель развития, которая запускает новую волну глобального роста на весь XXI век. И этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению», — подчеркнул президент.

То есть, по темпам роста Глобальный Юг — БРИКС выходят вперед.

«Энергия должна быть не оружием, разделяющим нас, а средством обеспечения общего процветания. Это наша коллективная ответственность, чтобы наименее развитые страны не оставались заложниками колебаний цен на энергоносители и не лишались возможности пользоваться благами энергетики и технологическими достижениями», — сказал президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Потоки товаров тоже перераспределяются. Северный морской путь, Восточный полигон, БАМ и Транссиб используются все активнее. А это — маршруты на юг и восток. А чтобы работе с партнерами не угрожали санкции, в БРИКС прорабатывают альтернативные механизмы расчетов. Доллар и евро — за бортом.

«Мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли. Добавлю, что поставки энергоресурсов из России позволяют дружественным странам сдержать рост импортных цен, обеспечивать свою энергетическую безопасность и экономическую устойчивость», — уточнил Путин.

И никакие санкции, которые должны были по задумке их авторов разорвать экономику России в клочья, не останавливают развитие. Сейчас у нас в разработке стратегия по энергетике до 2050-го.

«Мы ставим перед собой задачи сохранения уровня добычи примерно на 540 миллионов в перспективе долгосрочной. И для этого, конечно, нужно будет большую работу проводить, поскольку нужно будет вовлекать новые запасы, месторождения, новые регионы и разрабатывать трудноизвлекаемые залежи», — сказал заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

«На сегодня БРИКС 50% всей мировой энергии производит и 50% всей мировой энергии потребляет, то есть он — уже глобально доминирующий игрок», — объяснил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Россия дает тем, кто хочет сотрудничать, свои технологии.

«Самое главное, что „Росатом“ может предложить Глобальном Югу технологический суверенитет в части энергетики — чистой, долгосрочной, а самое главное, высокотехнологичной», — отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев

Здесь на форуме — как раз те, кто ценит настоящую дружбу.

«Россия выразила заинтересованность в инвестициях в нашу страну, в нефтегазовую сферу, в производство энергии, угольных электростанций, так что это отношения значимы для обеих стран», — говорит Рамокгопа Кгосиентшо, министр энергетики ЮАР.

«Необходимо, чтобы страны БРИКС делились своим опытом в области разработки и в области производства. Мы стараемся поглубже познакомиться друг с другом и передать свой опыт партнерам», — отмечает Аббас Алиабади, министр энергетики Ирана.

«У нас были партнеры на Западе — говорят одно, делают другое. Поэтому мы сейчас с Россией, и я вижу, что мы идем нормальным путем. Хорошие отношения к Африке», — признает Абдулай Махамат, представитель торгово-промышленной палаты Республики Чад.

И энергетика — как драйвер для отношений на любом уровне. Она становится двигателем экономики. Есть прямая зависимость: чем быстрее развивается промышленность, чем активнее работает бизнес, тем больше потребление. Поэтому в многополярном мире так важно иметь доступ к ресурсам.