Послу Узбекистана сделали представление из-за ситуации с избиением ученика

Министерство иностранных дел РФ сделало представление послу Узбекистана после инцидента с избиением учительницей в Ташкенте русскоязычного школьника. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на дипломатический источник.

Накануне учительница избила ученика на уроке в школе № 188 в Ташкенте. По словам родителей, женщина напала на шестиклассника после просьбы объяснить ему материал на русском языке. Камеры наблюдения подтверждают факт неподобающего поведения педагога. Что именно ее зацепило в просьбе ученика — выяснит следствие.

Власти РФ сразу отреагировали на произошедшее. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона запросила официальные разъяснения у узбекистанской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что учительница, избившая в школе русскоязычного ученика, устроила дебош в другой школе. Там учится ее дочь. В этот раз женщина избила свою коллегу, а позже оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В итоге нарушительнице выписали штраф и арестовали на семь суток. Ведется следствие относительно ее мотивов.