«Страшно за моих детей»: звезде «Дома-2» Юлии Салибековой нечем кормить сыновей

Героиня скандала, который длился несколько лет, перенесла приступ и впала в отчаяние.

Блогер Юлия Салибекова (в девичестве Колисниченко), которая прославилась в качестве участницы реалити-шоу «Дом-2», призналась — она в отчаянии. На своей странице в соцсети многодетная мама опубликовала тревожное видеообращение. Звезда выглядела болезненно уставшей, говорила осипшим голосом о проблемах со здоровьем и, как следствие, тотальном безденежье на ближайшее время.

На фоне скандала с бывшим мужем Тиграном Салибековым Юлия перенесла нервный приступ, после чего была вынуждена по рекомендации врачей соблюдать постельный режим. Пришлось отменить встречи и рекламные проекты, и теперь ей нечем кормить троих сыновей. Накануне Колисниченко показала в соцсетях автомобиль скорой помощи и заявила, что всерьез опасается за свою жизнь и будущее мальчиков.

«В такие моменты становится страшно за моих детей. Если со мной что-то случится, кто будет растить, любить», — написала она.

Долгие и мучительные выяснения отношений с бывшим привели к разводу в 2022 году. Затем пара начала делить совместно нажитое за десять лет брака — многочисленные квартиры, в том числе купленные детям, машины и прочее. Одну из квартир, по словам Юлии, Тигран «отжал» у младшего сына. В 2023-м у звезды случился роман с Оганесом Ванояном. После разрыва мужчина стал ее шантажировать и преследовать, а потом объединился с Тиграном Салибековым в большой войне.

Как рассказала Колисниченко, на днях она приняла участие в съемках шоу с целью получить юридическую помощь, завершить раздел имущества и конфликт с экс-супругом. В рамках передачи пришлось пройти проверку на полиграфе. Юлия утверждает, что Салибеков и Ваноян сговорились и устроили скандал в детском саду одного из ее сыновей, а потом из сада позвонили ей. В результате полиграф показал нервное напряжение испытуемой и якобы из-за этого объявил ее лгуньей.

«Я не справилась со своей реакцией на ту несправедливую ситуацию, которая произошла на съемках. Я туда ехала за помощью юридической, а в итоге все высмеяли, перекрутили, обесценили», — сокрушается теперь Колисниченко.

Многодетная мама просит помощи и открыто публикует свой номер телефона и объявление о продаже машины. Она соглашается на любую работу и одновременно ищет адвоката, готового работать бесплатно или в долг. Звезда телестройки утверждает, что бывший муж не остановится, пока не отнимет у нее и детей все квартиры и оставит их на улице. Салибекова признается, что больше не в силах бороться.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Юлия Колисниченко оказалась в федеральном розыске.

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