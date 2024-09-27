Локализован пожар на рынке стройматериалов во Владимирской области

Крупный пожар произошел во Владимирской области. Там загорелся рынок строительных материалов. Из-за большого количества легковоспламеняемых материалов огонь распространялся очень быстро. И площадь возгорания составила почти три тысячи квадратных метров.

Зарево от огня было видно за несколько километров. Пламя вспыхнуло поздно вечером, когда сотрудники уже ушли домой, именно поэтому никто из не пострадал. К этой минуте пожар уже локализован. Продолжается проливка конструкций. В тушении было задействовано более десяти единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая прима-балерина Анастасия Волочкова рассказала о сгоревшем банном комплексе в московской области, в котором любила отдыхать. По словам звезды, хозяин заведения создал уникальное место, которое в какой-то момент захотели прибрать к рукам его завистники. Его историю балерина сравнила со своей, когда ее выгоняли из театров, потому что она представляла угрозу другим артистам своим профессионализмом.