«Поджог завистников»: Волочкова о сгоревшем банном комплексе, в котором любила отдыхать

Сама баня не могла загореться, уверена балерина.

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова подтвердила, что посещала бани комплекса «Место силы» в Московской области, где сгорела баня. Она уверена: пожар — дело рук завистников владельца бизнеса. Об этом Волочкова рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Я бывала в этой бане, я дружила с ее хозяином Николаем. <…> Я была сначала в Одинцово и потом в этой деревне Маслово. Вот два посещения этой бани. И это деревянные домики, конструкции. Мы с (певцом Шаляпиным. — Прим. ред.) Прохором приезжали, и я одна. Два раза была», — сказала она.

Хозяин комплекса Николай — человек, глубоко осведомленный в банном искусстве. Однажды он рассказал Волочковой, что «заложил артефакты», отвечающие за справедливость, в месте, где прежде были его бани в Одинцово. Однако оттуда Николая «выкинули». Тогда он создал свое место, которое теперь хотят забрать завистники.

Волочкова сравнила ситуацию с историей из своей жизни. По словам балерины, ее выгоняли из театров, потому что она представляла угрозу своим профессионализмом. Тогда артистка создала свой авторский проект, который до сих пор существует. Аналогичным образом поступил и Николай — создал свое, но ему «захотели нагадить».

«Это просто был поджог завистников. Вот и все. Это просто мое мнение. Просто так баня гореть не может. У него отжали это место, он не стал идти на рожон и отвечать злом. Создал свое. Так и здесь оно не дало покоя», — подчеркнула Волочкова.

Как отметила балерина, те люди, которые выгнали Николая, — не являются профессионалами и сами не могут ничего сделать. Поэтому им легче поджечь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье сгорела до тла элитная баня в комплексе «Место силы». Расположен он в деревне Маслово на Николиной горе. Пожар был настолько мощным, что жители соседних домов боялись за свое имущество. Кадры с места инцидента оказались в распоряжении 5-tv.ru.