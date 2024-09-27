Не боятся ни собак, ни людей: как на Камчатке борются с нашествием медведей

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На Камчатке из-за нашествия медведей парализовало жизнь в населенных пунктах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Животные активно ищут пропитание и выходят в крупные населенные пункты.

Небывалое нашествие медведей на Камчатке почти парализовало жизнь в населенных пунктах. Люди боятся выходить из дома, детей не отпускают в школы и детские сады.

Голодные и агрессивные звери буквально оккупировали жилые районы. Разгуливают по улицам, забираются во дворы и хозпостройки. Не боятся ни собак, ни людей с оружием.

Специалисты вместе с добровольцами вынуждены встать на защиту. Выходят в патрули.
Места появления медведей оперативно наносят на карту. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Почти 500 сообщений о медведях в населенных пунктах — это чуть ли не рекорд для Камчатки за осенний сезон. Бурые топчут и съедают посевы, дерут собак и выходят на охоту в город. Люди в панике.

Стела «Елизово» известна всем, кто хоть раз был на полуострове. Это чуть ли не самая оживленная региональная трасса. И тут — медведь на кольце. Следующие кадры сделаны в паре-тройке километров от стелы. Другой это медведь или тот же самый — неизвестно. Местные жители узнают нового соседа по повадкам.

И ладно б медведь просто бродил. Бурые сейчас активно ищут пропитание и выходят в крупные населенные пункты с конкретной целью — нажиться чем-нибудь вкусным.

«И на полях, и там, где мы стараемся положить рукава именно уже с зерном, которое мы заготовили, приходят, рвут наши рукава, едят наше зерно», — жалуется глава АО «Заречное» Владимир Устименко.

Только за последнюю неделю медведей видели сразу в нескольких районах Петропавловска-Камчатского. И, похоже, охотоведы нашли единственный способ бороться с нашествием хищников.

Предупреждения о том, что делать фото с медведем опасно, спасатели так же рассылают жителям Камчатки. Первое, что необходимо, если встретил бурого, — уйти в укрытие. Именно уйти, максимально не привлекая к себе внимания. И уже затем сообщить о медведе в 112. Тогда на место приедут специалисты.

«Решили увеличить группировку оперативных групп, которые будут оказывать содействие органам правопорядка при реагировании на выходы хищников», — говорит министр лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Дмитрий Щипицын.

Пока жертв от медвежьего нашествия на Камчатку нет. Но чем ближе зима, тем активнее станут хищники. Животным нужно больше еды в преддверии спячки. И искать они ее будут, в том числе и в крупных населенных пунктах.

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