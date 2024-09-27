Бородина показала, как наказывает своих дочерей: «Приходится принимать меры»

Ведущая ответственно подходит к воспитанию детей.

Телеведущая Ксения Бородина показала в своем Telegram-канале видео, где она заставляет своих дочерей мыть посуду в качестве наказания за проступки.

«Воспитательные моменты. За плохое поведение отрабатывает на кухне. <…> Иногда приходится меры принимать», — подписала ролик ведущая.

Бородина ответственно подходит к воспитанию своих дочерей и не собирается их баловать. Все ее дети прекрасно знают, что за любую провинность им легко от мамы не отделаться.

На этот раз она решила поделиться с подписчиками в соцсетях не только счастливыми фотографиями себя и своей семьи, но и воспитательными моментами, которые не всегда приятны и часто остаются за кадром.

На этот раз печальная участь постигла восьмилетнюю дочь Теону, которая теперь одна будет мыть всю посуду в доме целую неделю.

Девочка, конечно, была не в восторге от такого наказания, и всем видом показывала звездной маме, что ей все это не нравится. В ответ на это Бородина лишь говорила дочери мыть посуду тщательнее.

«Хорошо сковородки нет», — подбадривала дочь знаменитость, намекая на то, что гора посуды в раковине могла быть гораздо больше.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Николая Сердюкова родила сына. Экс-супруг и его новая девушка Ксения Бородина решили не поздравлять новоиспеченную мать.