«Повернула не туда»: почему Грузия перестала быть «демократией» в глазах Запада

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Политолог Гукасян: Грузия была любимчиком Запада, но повернула не туда

«Повернула не туда»: почему Грузия перестала быть «демократией» в глазах Запада

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Еще недавно республика подавалась как образец демократического прогресса, но теперь ее обвиняют в «отклонении от курса».

Запад всегда считает «демократическим» только то государство, которое исправно служит его интересам. Стоит стране отклониться от этого курса и начать отстаивать собственные интересы, как она тут же перестает быть «демократической». Яркий пример тому — Грузия. Об этом заявил армянский политолог Арман Гукасян, мнение которого приводит EADaily.

Эксперт обратил внимание на то, что еще недавно Грузия была «любимчиком» Запада на Южном Кавказе и подавалась как образец «демократического прогресса». Западные политики поддерживали все ее шаги, пока они совпадали с их геополитическими интересами.

Но как только правительство республики решилось на защиту национальных интересов, Запад тут же обвинил Грузию в том, что она «повернула не туда» и «отклоняется от демократического курса».

Теперь Армения, по словам Гукасяна, стала новым «демократическим любимчиком» Запада при том, что реальных признаков демократии в стране нет. Напротив, в ходу политические преследования, ограничения свободы слова и нарушения прав граждан. Однако все это игнорируется, ведь для Запада главное не демократические институты, а готовность подчиняться и следовать его интересам, подчеркнул политолог.

Таким образом, делает вывод Гукасян, западная «демократия» — это лишь инструмент политического влияния, а «демократический статус» — ярлык для тех, кто готов выполнять чужую волю.

«Как только ты пытаешься встать на свой путь, твоя „демократичность“ испаряется, а тебе начинают напоминать, что настоящий демократический путь — это умирать и страдать за интересы Запада, а не за свои собственные. Украина, к сожалению, яркий тому пример», — резюмировал Гукасян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти США недовольны развитием ситуации в Грузии перед парламентскими выборами, в связи с чем намерены провести в стране «цветную революцию».

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