США готовят «цветную революцию» в Грузии перед выборами

Тбилиси может продолжить суверенный курс развития, но американцам такой сценарий не по нраву.

Власти Соединенных Штатов недовольны развитием ситуации в Грузии перед парламентскими выборами, в связи с чем намерены провести в стране «цветную революцию». Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, которое имеется в распоряжении 5-tv.ru.

«По поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в пред­дверии парламентских выборов 26 октября. В частности, подконтрольные Вашингтону грузинские оппозиционные силы, несмотря на старания американцев, остаются раздробленными, а создаваемые ими коалиции — очень непрочными», — указывается в нем.

США собираются нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить позиции правящей партии «Грузинская мечта». Как отметили в СВР, американцы боятся, что представители нынешней власти получат убедительный кредит доверия от населения страны. В этом случае Грузия сможет продолжить суверенный курс развития и отказаться от выполнения требования Запада, противоречащим национальным интересам государства.

Этот сценарий неприемлем для американцев, поэтому они намерены нарастить давление на Тбилиси для максимального ослабления электоральных позиций «Грузинской мечты».

«Планируется применить „проверенный инструментарий“ — ввести персональные санкции против верхушки „мечтателей“, членов их семей, а также спонсоров партии», — добавили в СВР.

Также российская разведка выяснила, что Штаты выделяют дополнительные деньги грузинским оппозиционным молодежным объединениям, которые должны стать «локомотивом» акций протеста после парламентских выборов.

Еще в начале августа США приостановили финансирование правительства Грузии на сумму в 95 миллионов долларов. В Вашингтоне считают политику Тбилиси несовместимой с ценностями НАТО и Евросоюза.

До этого, 14 мая, парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Известно, что документ предполагает присвоение статуса иноагента организациям и СМИ, которые на 20% финансируются из-за рубежа. Он также обязывает их ежегодно отчитываться о доходах.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила на него вето, как ранее и обещала. При этом лидер республики назвала закон «по сути и духу российским», а также противоречащим грузинской конституции и «всем европейским стандартам».

При этом парламент Грузии преодолел вето на закон. Его подписал председатель парламента Шалва Папуашвили вместо президента.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст Грузии создал реестр для регистрации иноагентов.