Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» спущен на воду

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В состав Тихоокеанского флота корабль войдёт в 2027 году

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Петербурге 27 сентября спустили на воду фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков». В состав Тихоокеанского флота он войдет уже через три года. Корабль предназначен для поражения надводных целей, а также поиска и уничтожения подводных лодок. На его борту находится артиллерийская установка, зенитно-ракетный комплекс и вертолет Ка-27. Но и это еще не все.

«В его вооружение входит весь комплект современных крылатых ракет морского базирования, противолодочного оружия. Все, что касается вопросов противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны, у него есть все это в комплекте его вооружения», — отмечает Александр Моисеев, главнокомандующий ВМФ.

«Адмирал флота Советского Союза Исаков» стал четвертым по счету кораблем в серии. Три таких же уже несут службу на Северном флоте. Еще четыре скоро тоже пополнят ряды ВМС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал учения «Океан-2024» самыми масштабными за последние десятилетия. По его словам, Россия продолжит укреплять не только Военно-морской флот в целом, но и его ядерную составляющую. Подобные учения необходимы для тренировки российских войск, цель которых — защитить страну и проживающих в ней граждан.

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