Наоми Кэмпбелл уличили в наживе на благотворительности

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Модели запретили быть попечителем фондов в течение пяти лет.

Наоми Кэмпбелл уличили в наживе на благотворительности

Фото: www.globallookpress.com/Cinzia Camela

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Британскую супермодель Наоми Кэмпбелл уличили в наживе на благотворительности и запретили быть попечителем фондов в течение пяти лет. Об этом пишет The Guardian.

Выяснилось, что созданная Кэмпбелл якобы для борьбы с бедностью и спонсирования гуманитарных и экологических инициатив организация Fashion for Relief передавала нуждающимся лишь малую часть собранных денег, тогда как львиная доля уходила на роскошные апартаменты в отелях, авиаперелеты, спа-процедуры и личную охрану самой модели.

Уточняется, что за пять лет фонд Кэмпбелл собрал около 4,8 миллиона фунтов стерлингов, однако передал партнерским организациям только 389 тысяч фунтов. При этом коллега модели и еще один попечитель Fashion for Relief Бьянка Хеллмих получала от фонда по 26 тысяч фунтов в год на командировки. Еще 29 тысяч фунтов фонд перевел ей «за консультации». Теперь Хеллмих не сможет заниматься благотворительностью ближайшие девять лет.

Также проверка установила, что фонд беспорядочно вел документацию. В ней отсутствовали важные счета и квитанции, протоколы и решения собраний руководителей фонда. В самой организации заявили, что не имели штатного бухгалтера, а все финансовые и административные вопросы были отданы на аутсорсинг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наоми Кэмпбелл после долгих лет молчания призналась в появлении на свет ее сына и дочери от суррогатной матери.

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