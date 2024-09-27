Британскую супермодель Наоми Кэмпбелл уличили в наживе на благотворительности и запретили быть попечителем фондов в течение пяти лет. Об этом пишет The Guardian.

Выяснилось, что созданная Кэмпбелл якобы для борьбы с бедностью и спонсирования гуманитарных и экологических инициатив организация Fashion for Relief передавала нуждающимся лишь малую часть собранных денег, тогда как львиная доля уходила на роскошные апартаменты в отелях, авиаперелеты, спа-процедуры и личную охрану самой модели.

Уточняется, что за пять лет фонд Кэмпбелл собрал около 4,8 миллиона фунтов стерлингов, однако передал партнерским организациям только 389 тысяч фунтов. При этом коллега модели и еще один попечитель Fashion for Relief Бьянка Хеллмих получала от фонда по 26 тысяч фунтов в год на командировки. Еще 29 тысяч фунтов фонд перевел ей «за консультации». Теперь Хеллмих не сможет заниматься благотворительностью ближайшие девять лет.

Также проверка установила, что фонд беспорядочно вел документацию. В ней отсутствовали важные счета и квитанции, протоколы и решения собраний руководителей фонда. В самой организации заявили, что не имели штатного бухгалтера, а все финансовые и административные вопросы были отданы на аутсорсинг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наоми Кэмпбелл после долгих лет молчания призналась в появлении на свет ее сына и дочери от суррогатной матери.