Наоми Кэмпбелл впервые призналась, что ее детей родила суррогатная мать

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Многие подозревали, что супермодель не сама выносила малышей, однако она все эти годы предпочитала отмалчиваться.

Наоми Кэмпбелл впервые призналась, что ее детей родила суррогатная мать

Фото: Reuters / Yara Nardi

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Супермодель Наоми Кэмпбелл после долгих лет молчания призналась: ее двух детей — сына и дочку — родила суррогатная мама, ведь на момент рождения первенца знаменитости было уже 50 лет.

«Да, я воспользовалась суррогатным материнством. Надеюсь, что мои дети будут жить в лучшем мире. Они на 110% — мои приоритеты», — поделилась Кэмпбелл в интервью The Times.

Она также заявила, что невероятно любит наследников и очень переживает за их будущее. Поэтому хочет быть всегда рядом с ними.

«Мои малыши — это мое все. Из-за этого я боюсь за будущее. Я должна быть рядом с ними, когда они пойдут первый раз в школу», — добавила она.

При этом, несмотря на возраст и огромные финансовые затраты на детей, становиться мамой она вовсе не боялась. Она убеждена — счастье обязательно побеждает все тревоги и переживания.

«Я понимаю, что с экономической точки зрения это тяжело. Но у моей мамы ничего не было, и она справилась. Это того стоит. Это так удивительно», — подытожила знаменитость.

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