Джонни Депп снова стал пиратом ради больных детей

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Актер посетил онкологическое отделение больницы в Испании.в образе Джека Воробья.

Джонни Депп снова стал пиратом ради больных детей

Фото: Reuters/IREKIA

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Американский актер Джонни Депп вернулся к своей самой знаменитой роли — Джека Воробья, но не для съемок в новой части кинофраншизы. В гриме и костюме пирата артист посетил больных детей в онкологическом отделении больницы в испанском городе Сан-Себастьян. Об этом пишет Daily Mail.

Как говорится в официальном заявлении пресс-службы больницы, актер справился со своей ролью прекрасно — Депп «общался, играл и смеялся вместе с детьми».

«Он помог им на несколько минут забыть о трудностях, которые они сейчас переживают. Это был подарок, который принес радость пациентам, их семьям, даже медсестрам, врачам и всему персоналу, работавшему в то время в отделении», — сказано в заявлении медучреждения.

Ранее 5-tv.ru писал, что манипуляции Деппа с зубами вызвали волну хейта со стороны фанатов. На них не угодишь: сначала поклонники ругали кумира за их желтый цвет, теперь им не угодила белоснежная улыбка голливудского актера. Впрочем, очевидно, что Джонни Депп сделал новые зубы ради того, чтобы нравится себе или своей новой русской пассии.

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