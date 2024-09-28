«Дети ревут, брат головой о стенку бьется»: родственник погибших от отравления детей о случившемся

Семейная трагедия, произошедшая в небольшом селе под Красноярском, никого не оставила равнодушным.

Соседи семьи, в которой скончались четверо детей от отравления, находятся в шоке от случившегося.

«Не было еще такого у нас, и грибами никто не травился и едой. Сами ждем любой информации, это сейчас хоть как-то успокоит», — сказала местная жительница в беседе с KP.RU.

По словам людей, семья ничем плохим не выделялась, дети всегда были накормлены и одеты. Они посещали школу, а их родители работали, к тому же вели хозяйство, следили за огородом.

Примечательно то, что в одном из местных магазинов прямо над холодильником с пельменями, расположены бутылки с химическими веществами. Продавцы ничего странного в этом не видят.

Но местных жителей слухи и догадки от посторонних людей уже утомили. Негативно реагирует на вопросы о произошедшем и брат главы семейства, в котором случилась трагедия. Он опасается, что такое повышенное внимание может психически довести отца погибших детей, который и так тяжело переживает утрату наследников.

«Не знаю, как они будут. Для них это ужас, а тут еще расспросы. Детям моим пишут разные в соцсетях, они ревут. Димка (отец погибших детей — Прим. ред.) головой об стену бьется. Боюсь, что их доведут до нехорошего», — сказал он.

Смертельное отравление семьи в Красноярском крае

О трагедии в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края, где отравилась семья с четырьмя несовершеннолетними детьми, стало известно 21 сентября. В этот день около 11 часов утра все члены семьи почувствовали себя плохо и обратились в больницу с признаками пищевого отравления.

Известно, что вечером перед случившимся вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Правоохранители сразу начали проверять версию о том, что они отравились пищей.

В результате резкого ухудшения самочувствия шестилетняя девочка и 13-летний мальчик скончались в день госпитализации, 21 сентября. Остальных в тяжелом состоянии авиацией доставили в лечебные учреждения Красноярска и Ачинска. Позднее в больнице скончались еще два ребенка.

Позднее стало известно, что в отобранных пробах товаров, которыми питалась семья, не выявили превышения вредных веществ. Кроме того, приоритетной версией причины отравления семьи является аэрозольный препарат от насекомых. Его следы нашли в проведенных пробах рвотных масс погибших.

«В рамках проводимых экспертиз имеется прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — сообщили в прокуратуре.

Как рассказал 5-tv.ru руководитель регионального управления криминалистики ГСУ СК РФ Артем Кротов, семья за день до трагедии обработала дом средством от насекомых. Как выяснилось, помещение было плохо проветрено.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что средства от насекомых изъяты из магазинов Красной Сопки после гибели детей.