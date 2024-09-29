Сбрил и помолодел: актер Слава Макаров рассказал о жизни без бороды

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 34 0

Актер Слава Макаров рассказал о том, как распрощался с бородой ради роли

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артист ходил с ней больше семи лет.

На международном фестивале «КиноБраво» в Сочи актер Вячеслав Макаров рассказал 5-tv.ru, каково ему жить без бороды, которую он носил семь с половиной лет.

«Ну, конечно, это было непросто. Когда каждый день видишь себя в одном образе, а тут тебе одномоментно нужно все это кардинально изменить. Но в то же время, этот договор (сбрить бороду — Прим.ред.) был очень простой. Поскольку артист должен меняться не только внутренне, но и внешне. И готовым быть к трансформациям нужно в любой момент. Потому что это важно для нашей профессии. Иначе, как только ты начинаешь законсервироваться у себя и в голове, соответственно у тебя и не происходит и внешне. А мы зрителя должны, что делать? Правильно, удивлять!» — рассказал Макаров.

Также актер отметил, что сбрив бороду, он стал выглядеть моложе. Комплименты о посвежевшем лице, безусловно, льстят артисту.

Женщинам в этом плане сложнее, потому что у них нет бороды, которую можно сбрить и помолодеть, решил напоследок провести параллель Макаров.

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