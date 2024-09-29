Глава МИД Индонезии Марсуди выступила в ООН в подаренной Лавровым броши

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Евгения Романова
Евгения Романова 10 0

Похожее украшение индонезийский министр увидела у дипломата Марии Захаровой и не смогла скрыть восхищения.

Глава МИД Индонезии Марсуди выступила в ООН в подаренной Лавровым броши

Фото: Reuters /Eduardo Munoz

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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выступила на Генеральной Ассамблее ООН в одной из двух брошей, которые ей подарил ранее глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства РФ в Джакарте.

Отмечается, что перед началом переговоров на полях совета глав МИД (СМИД) Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Марсуди восхитилась брошью официального представительства российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Глава индонезийского ведомства заявила, что ей очень понравилось украшение, и попросила отправить ей такое же.

Тогда Лавров ответил, что русские по традиции отдают то, что кому-то понравилось. В результате российский министр через посла РФ в Индонезии Сергей Толченова передал Марсуди две броши.

Российское посольство в Индонезии подтвердило, что Марсуди выступила на Генассамблее ООН в одной из подаренных Лавровым брошей. Второе украшение красного цвета и схожего дизайна. В нем министр пока на публике не появлялась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров обратил внимание ООН на попытки США навязать конфронтационную повестку. Заявил он об этом в ходе выступления на Генассамблее ООН. По словам министра, с этой точки зрения стоит посмотреть не только на конфликт на Украине, но и на Ближнем Востоке. Лавров в том числе подчеркнул, что за последние десять лет против только России коллективным Западом введено свыше 21000 незаконных ограничений.

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