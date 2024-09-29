Представителя производителя дихлофоса допросили после гибели детей под Красноярском

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 25 0

Образцы продукции изъяты для проверки.

Представителя производителя дихлофоса допросили после гибели детей под Красноярском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Представитель производителя дихлофоса был допрошен после гибели четырех детей в Красноярском крае. Об этом сообщили представители Главного следственного управления СК России по региону. 

В селе Красная Сопка Назаровского района после ужина пельменями и курицей из местного продуктового магазина резкое ухудшение здоровья почувствовала семья из шести человек. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. К несчастью, все четверо детей умерли: два ребенка в первый день, третий -  на следующий и четвертый еще через день.

Первоначально следствие рассматривало как приоритетную версию отравление продуктами ненадлежащего качества или испортившихся в результате неправильной перевозки, хранения. Через некоторое время стало известно, что в день трагедии в доме несчастных проводилась обработка от насекомых.

Представители правоохранительных органов установили производителя дихлофоса и провели проверку.

«В рамках расследования уголовного дела по поручению следователя в качестве свидетеля допрошен представитель изготовителя инсектицидного средства», — приводит слова ведомства ТАСС.

Также известно, что был проведен осмотр завода, который изготавливает те самые инсектицидные средства, найденные у семьи, и изъяты образцы для проведения исследования состава и проверки его на наличие нарушений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рассказал родственник погибших от отравления детей о случившемся.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:22
«Защитим и в обиду не дадим»: во Владивостоке проходит День тигра
15:04
«Мы обсуждали этот момент»: SHAMAN объяснил, какие у него отношения с Mia Boyka
14:50
Представителя производителя дихлофоса допросили после гибели детей под Красноярском
14:32
В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия
14:16
В Курской области отражено шесть попыток ВСУ прорваться через границу
13:58
«Съемки в кино очень жесткие»: Егор Крид снова оказался в травмпункте

Сейчас читают

«Я ее люблю»: Орнелла Мути назвала причину частых поездок в Россию
Снижает риск деменции: как пить кофе с пользой для здоровья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения