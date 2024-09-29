Представителя производителя дихлофоса допросили после гибели детей под Красноярском

Образцы продукции изъяты для проверки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Представитель производителя дихлофоса был допрошен после гибели четырех детей в Красноярском крае. Об этом сообщили представители Главного следственного управления СК России по региону.
В селе Красная Сопка Назаровского района после ужина пельменями и курицей из местного продуктового магазина резкое ухудшение здоровья почувствовала семья из шести человек. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. К несчастью, все четверо детей умерли: два ребенка в первый день, третий - на следующий и четвертый еще через день.
Первоначально следствие рассматривало как приоритетную версию отравление продуктами ненадлежащего качества или испортившихся в результате неправильной перевозки, хранения. Через некоторое время стало известно, что в день трагедии в доме несчастных проводилась обработка от насекомых.
Представители правоохранительных органов установили производителя дихлофоса и провели проверку.
«В рамках расследования уголовного дела по поручению следователя в качестве свидетеля допрошен представитель изготовителя инсектицидного средства», — приводит слова ведомства ТАСС.
Также известно, что был проведен осмотр завода, который изготавливает те самые инсектицидные средства, найденные у семьи, и изъяты образцы для проведения исследования состава и проверки его на наличие нарушений.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что рассказал родственник погибших от отравления детей о случившемся.
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