Бразильский боец UFC обматерил Макрона после победы на турнире в Париже

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 21 0

Он указал, что президент Франции пытается протолкнуть политическую и коррумпированную программу.

Бразильский боец UFC обматерил Макрона после победы на турнире в Париже

Фото: Reuters/Yves Herman

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Бразильский боец ММА Ренато Мойкано негативно высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона на турнире UFC Fight Night. Об этом пишет портал Спорт-Экспресс со ссылкой на бойца.

текстБразильский боец ММА Ренато МойканоLouis Grasse/ТАСС

Поединок прошел в ночь с 28 на 29 сентября в Париже между бразильцем Ренато Мойкано и французом Бенуа Сэн-Дени. Бразильский боец одержал уверенную победу техническим нокаутом во втором раунде поединка.

«К черту Макрона! К черту всех этих глобалистов. Они пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу», — сказал Мойкано, показывая свою неприязнь к французскому лидеру.

Отмечается, что в начале сентября Макрона освистали на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Париже. Гудение не стихало долгое время.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции стартовала процедура импичмента действующего президента. Макрона после его отставки заменят на похожего «технического» лидера, который будет полностью устраивать элиты Запада. Утверждается. что авторитет Макрона, как внутри страны, так и на международной арене, рухнул окончательно и бесповоротно.

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