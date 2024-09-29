«Для сдерживающего эффекта»: Норвегия хочет построить забор на границе с Россией

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 27 0

NRK: власти Норвегии хотят построить забор на границе с Россией

«Для сдерживающего эффекта»: Норвегия хочет построить забор на границе с Россией

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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Правительство страны решило пойти по пути Финляндии.

В Норвегии обсуждается строительство забора на границе с Россией. Об этом сообщила министр юстиции государства Эмили Мель, пишет местное издание NRK.

Норвежский пункт пропуска "Стурскуг" и пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии "Борисоглебск".Норвежский пункт пропуска «Стурскуг» и пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии «Борисоглебск». © РИА Новости/Павел Львов

Правительство страны задумалось о данной мере после того, как на нее решилась Финляндия. Министр подчеркнула, что в случае положительного решения о строительстве, ограждение может быть возведено вдоль всей границы или только на отдельных ее участках.

«Пограничные ограждения очень интересны не только из-за сдерживающего эффекта, но и потому, что они содержат датчики и технологии, которые можно использовать для обнаружения людей, передвигающихся вблизи границы», — объяснила Мель.

Норвегия и Россия имеют общую границу протяженностью около 200 километров. Единственный контрольно-пропускной пункт между государствами — Борисоглебск (со стороны Норвегии — Стурскуг).

К слову, власти Финляндии сообщили о планах установить заграждения «в критичных районах» на восточной границе с Россией в 2022 году. Свои действия они объясняли попыткой подготовить страну к борьбе с «угрозами гибридного характера». Правительство заявляло о своих планах оградить порядка 10-20% границы протяженностью более 1300 километров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Курской области отражено шесть попыток ВСУ прорваться через границу.

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