В Курской области отражено шесть попыток ВСУ прорваться через границу

Противник потерял порядка 50 боевиков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Российские войска отразили шесть попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении.
В результате этого противник потерял 50 боевиков. Российским военным удалось ликвидировать танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять боевиков сдались в плен.
Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Кремяное, Плехово, а также Ольговка и Погребки.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки.
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