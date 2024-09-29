В Курской области отражено шесть попыток ВСУ прорваться через границу

Российские войска отразили шесть попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении.

В результате этого противник потерял 50 боевиков. Российским военным удалось ликвидировать танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять боевиков сдались в плен.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Кремяное, Плехово, а также Ольговка и Погребки.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки.