В Курской области отражено шесть попыток ВСУ прорваться через границу

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Противник потерял порядка 50 боевиков.

В Курской области отражено шесть попыток ВСУ прорваться через границу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Российские войска отразили шесть попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении.

В результате этого противник потерял 50 боевиков. Российским военным удалось ликвидировать танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять боевиков сдались в плен.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» отразили пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Кремяное, Плехово, а также Ольговка и Погребки.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки.

Тема:
Курская область
29 сент
В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия
29 сент
«Мы обходим РЭБ»: какое оружие помогло сорвать атаку ВСУ вглубь курской земли
28 сент
ВС РФ «Ланцетом» уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области
28 сент
Житель Курской области закрыл собой жену от украинского дрона и погиб
28 сент
Более 370 боевиков и восемь единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
28 сент
ВС РФ уничтожили пункт запуска беспилотников ВСУ под Херсоном. Лучшее видео из зоны СВО
27 сент
Истребители Су-35 ВКС России совершили плановое патрулирование в Курской области
27 сент
Школы Курска и Курчатова с 1 октября переведут на смешанный формат обучения
27 сент
Незаконно пересекшим границу РФ иностранным журналистам грозит до 5 лет тюрьмы
27 сент
За неделю ВС РФ пресекли 11 попыток ВСУ прорваться через границу России
+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:22
«Защитим и в обиду не дадим»: во Владивостоке проходит День тигра
15:04
«Мы обсуждали этот момент»: SHAMAN объяснил, какие у него отношения с Mia Boyka
14:50
Представителя производителя дихлофоса допросили после гибели детей под Красноярском
14:32
В Курске многоквартирный дом пострадал из-за внешнего воздействия
14:16
В Курской области отражено шесть попыток ВСУ прорваться через границу
13:58
«Съемки в кино очень жесткие»: Егор Крид снова оказался в травмпункте

Сейчас читают

«Я ее люблю»: Орнелла Мути назвала причину частых поездок в Россию
Снижает риск деменции: как пить кофе с пользой для здоровья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения