Президента Польши будут судить за оскорбление зрителей фильма о мигрантах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Анджей Дуда публично согласился с тем, что очерняющее польских пограничников кино могут смотреть только «свиньи».

Президента Польши будут судить за оскорбление зрителей фильма о мигрантах

Фото: www.globallookpress.com/SOPA Images

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Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом за оскорбление зрителей фильма о миграционном кризисе «Зеленая граница». Об этом пишет Fakt со ссылкой на заявление Центра по мониторингу ксенофобского и расистского поведения.

Ранее Дуда раскритиковал картину режиссера Агнешки Холланд, получившую специальный приз жюри на 80-м Венецианском кинофестивале. Польский лидер считает, что фильм «очерняет» польских пограничников.

По словам Дуды, произнесенным в эфире телеканала TVP, он «не удивлен тем, что сотрудники погранслужбы, которые ознакомились с фильмом, заявили, что „только свиньи сидят в кинозале“».

После этого Центр по мониторингу ксенофобского и расистского поведения подал иск против польского президента. Первое заседание по делу состоится 24 октября 2025 года, когда истечет срок полномочий Дуды.

Недавно польский лидер внес дополнительное напряжение и в отношения с Украиной, припомнив Киеву сотрудничество с Гитлером. В интервью каналу Polsat Дуда заявил об активном участии Украины в Холокосте и Волынской резне, в ходе которой украинские националисты убили до шестидесяти тысяч поляков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польские пограничники избили и выгнали на территорию Белоруссии пятерых мигрантов из Сомали.

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