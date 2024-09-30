История начинается со снимка: в «Ленинград Центре» показали шоу «Коллекционер. Фотоувеличение»

Зрителя ждут сложносочиненный сюжет, яркий вокал и завораживающие гимнастические номера.

Сложносочиненный сюжет, яркий вокал и завораживающие гимнастические номера. «Ленинград Центр» открыл юбилейный — десятый — сезон премьерой уникального шоу, в ходе которого зрители погружаются в различные эпохи через призму фотообъектива.

И, пожалуй, так историю любви на сцене еще ни разу не показывали. В этом убедился корреспондент «Известий» Максим Облендер.

История, начавшаяся с одного снимка. Заброшенная фотостудия, немного мистики — и героев разлучают. Он пройдет по пути фотографа, она — модели, ведь в создании каждого кадра всегда участвуют двое — человек стоящий за объективом и перед ним.

Вспышки словно разрезают время. Шоу «Ленинград Центра» «Коллекционер. Фотоувеличение» — это путешествие через эпохи развития оборудования и визуальных кодов. Наступила техническая революция, фотография — новый вид искусства.

«Мы проходим по разным этапам. Это и советская фотография, и современная фотография. Также мы любим очень цитировать различных известных людей. Здесь не только про искусство, но и про то, что можно узнать очень много о фотографии», — говорит артист, хореограф и постановщик шоу-пространства «Ленинград Центр» Олег Хмелев.

Каждый танец, каждый трюк, каждый вокальный номер — вершина творчества труппы шоу-пространства. В этом году «Ленинград центр» отмечает десятилетие. В создании спектакля принял участие известный петербургский фотограф Валентин Блох.

«Перед ним стояла задача: сделать серию фотографий в стиле известных звезд фотоиндустрии. Но, конечно, обязательно нужно было не потерять его шарм и его фишечки. Поэтому весь контент, который вы видите в шоу, это все создал он», — говорит хореограф-постановщик цирковых номеров шоу-пространства «Ленинград Центр» Виктория Чапайкина.

Таких декораций у шоу еще не было — ее вынесли на несколько метро в зрительный зал. Огромная заброшенная фотостудия. Она же станет и редакцией, и стадионом, где соревнуются спортсмены, и подиумом для модных показов — это фишка пока скрыта от глаз зрителя. В общем, только успевай перезаряжать пленку и делать фотографии.

Она мечтает о поцелуях под дождем, он — чтобы пошел дождь. И тут же словно по волшебству с неба падают капли.

«Каждый раз, когда ты приходишь, например, на какую-то фотосессию, фотограф любой поставит музыку для твоего настроения. И так же здесь мы старались, чтобы музыка соответствовала настроению фотографии», — говорит саунд-продюсер шоу-пространства «Ленинград Центр» Наталья Демидюк.

Лопать пролетающие мыльные пузыри, глядя в объективы, ждать, когда вылетит птичка. И она вылетает.

«Мы еще будем шутить сами над собой. Внутри спектакля выдаются некие наши секреты. Мы заявляем зрителю, что мы всегда начинаем с какой-то цитаты, что у нас всегда есть технические паузы, и в это время надо чем-то заполнить. Наши техники становятся такими же артистами», — говорит художественный руководитель шоу-пространства «Ленинград Центр» Феликс Михайлов.

И сами зрители от первого до финального аккорда — тоже участники шоу. Подиум спускается в зал, все карты раскрыты. Финальный снимок сделан!

И как любимые кадры в фотоальбоме, шоу можно пересматривать и пересматривать. «Коллекционер. Фотоувеличение» весь октябрь будет удивлять, завораживать и конечно вызывать улыбки. Какое фото без улыбки?