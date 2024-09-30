Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией — прямая трансляция

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Концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Вторую годовщину воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией отмечают сегодня в Москве и других городах.

В столице сегодня проходит большой праздничный концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!», приуроченный ко Дню воссоединения новых регионов с Россией. Тысячи людей собрались на Красной площади, чтобы разделить этот значимый для страны момент.

Два года назад Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области официально стали частью России. Этот выбор сделал народ — ныне граждане РФ. Во время референдумов они высказались за возвращение на Родину.

В самом сердце столицы собрались гости из самых разных уголков страны. На Красной площади воцарилась уникальная атмосфера полного единения. Соотечественники с триколорами в руках празднуют вторую годовщину воссоединения.

Ранее в этот день президент Владимир Путин обратился к россиянам и поздравил их с Днем воссоединения с новыми регионами.

«Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс. Каким притеснениям подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России», — сказал президент в видеообращении.

Он добавил, что Россия не бросила в беде своих братьев и сестер, всеми силами старалась достичь мирного разрешения серьезного конфликта. Однако переговоры ни к чему не привели — они закончились ложью и обманом со стороны западных элит, превративших Украину в «военный плацдарм», нацеленный на РФ.

В 2022 году 30 сентября Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении регионов в состав России после проведенных референдумов, длившихся с 23 по 27 сентября. В ЛНР за присоединение проголосовало 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

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