Йенс Столтенберг покидает пост генсека НАТО

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Ему на смену приходит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfelda; 5-tv.ru

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Тема Украины — стала центральной в интервью Йенса Столтенберга. Сегодня генеральный секретарь НАТО покидает свой пост.

И в разговоре с журналистами Politico пока еще генсек решил прокомментировать мирные инициативы. Так, он, ожидаемо, призвал Турцию подержать план Зеленского, а не Китая. При этом ранее он заявил, что союзникам необходимо убедить Трампа продолжить оказывать помощь Украине, в случае его избрания на пост президента США.

«Нужно сделать все, что возможно, чтобы убедить Трампа сохранить поддержку США Украине, если он выиграет на выборах в ноябре. Кроме того, нужно признать огромный прогресс, которого добились европейские союзники, потому что еще в 2014 году только три союзника тратили на оборону 2% своего ВВП. В этом году уже 23 союзника тратят 2% и более, но мы также считаем, что это недостаточно. Поэтому хорошая новость заключается в том, что мы достигли цели в 2%, но нам нужно сделать еще больше, потому что мы живем в более опасном мире», — отметил Столтенберг.

Напомню, пост генсека теперь займет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Столтенберг подвел итоги своей работы на посту генсека НАТО.

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