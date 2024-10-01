Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс

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Соглашение на десять лет могут подписать на декабрьском заседании межправительственной комиссии.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс на ближайшие десять лет.

Как заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро, соглашение должны подписать на декабрьском заседании межправительственной комиссии в Каракасе.

Договоренности были достигнуты в ходе недавнего визита в Москву вице-президента Венесуэлы.

Николас Мадуро подчеркнул, что Венесуэла считает Россию великой старшей сестрой. Между двумя странами укрепляются отношения в энергетическом секторе, а также в промышленной, сельскохозяйственной, экономической и военной сферах.

Не так давно американское издание The Wall Street Journal писало о предложении Белого дома предоставить амнистию Николасу Мадуро в обмен за его отказ от должности президента Венесуэлы. Министерство юстиции Америки четыре года назад предъявило лидеру Венесуэлы обвинения в «сговоре с союзниками с целью наводнения США кокаином». Сейчас они неожиданно решили пойти Мадуро навстречу и предложить ему амнистию. Конечно же, не просто так, сообщал 5-tv.ru.

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