WSJ узнала о предложении США получить амнистию Мадуро за отказ от должности

Белый дом не доволен результатами президентских выборов в Венесуэле.

Вашингтон предпринимает попытки заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти в обмен на его амнистию в США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Министерство юстиции Америки четыре года назад предъявило лидеру Венесуэлы обвинения в «сговоре с союзниками с целью наводнения США кокаином». Сейчас они неожиданно решили пойти Мадуро на встречу и предложить ему амнистию. Конечно же, не просто так, а за отказ от должности президента Венесуэлы.

На сделку у США всего пять месяцев, ведь именно через этот срок состоится инаугурация Мадуро. По информации газеты, между сторонами состоялась закрытая встреча. На ней присутствовал представитель Мадуро и председатель конгресса Венесуэлы Хорхе Родригес. Никаких официальных комментариев от участников предполагаемой встречи не последовало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск пригрозил подпалить усы президенту Венесуэлы.