В России повышают утилизационный сбор

Резко вырастут ставки утилизационного сбора на импортные автомобили. На первом этапе — до 85%. Далее их будут поднимать еще на 10-20% ежегодно.

С повышением утилизационного сбора подорожают и сами машины. Перевозчики предупреждают власти о риске дефицита фур.

Как пишут «Известия», после 1 октября растаможенных большегрузов хватит примерно до конца года. А затем начнется рост цен на всю технику.

Полностью заменить импорт отечественные заводы пока не могут. Взять трейлер в лизинг тоже дорого. Все это может серьезно подорвать рынок грузовых перевозок.

Ранее 5-tv.ru напоминал, что 31 августа — День дальнобойщика. В материале рассказывается об истории и традициях этого праздника. К примеру, известно, что существует три версии возникновения самого слова «дальнобойщик», которое является просторечным, а среди самых сильных «поверий» представителей этой профессии стал отказ брать деньги за помощь в ремонте встретившейся на пути сломанной машины. В противном случае поломка случится и в большегрузе.