«Напомнить «горячим головам»: у РФ и Белоруссии есть доктрина о защите границ

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 32 0

В МИД РФ напомнили НАТО о военной доктрине Союзного государства

«Напомнить «горячим головам»: у РФ и Белоруссии есть доктрина о защите границ

Фото: © РИА Новости / Андрей Александров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В документе указано, что государства будут защищаться «всеми имеющимися способами и средствами».

Главы Североатлантического альянса должны помнить, что у Союзного государства есть военная доктрина о защите общих рубежей России и Белоруссии. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в рамках IV Евразийского женского форума.

«Мы хотим вновь напомнить различным „горячим головам“, что обновленная в 2021 году военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону общих рубежей нашего интеграционного объединения», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что в доктрине прописана защита границ «всеми имеющимися способами и средствами». На территории Белоруссии размещены: региональная группировка войск, российские оборонные комплексы, а также ядерное оружие.

В завершении спикер МИД подчеркнула, что военная агрессия против Белоруссии сулит печальные последствия не только для преступного киевского режима, но и для его спонсоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства. Они изготовлены из серебра и сплава меди и никеля.

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
92.70
1.03 103.25
1.21
Колодец питает всех жаждущих: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 сен...

Последние новости

19:12
«Против западных укронатовцев»: два автомобиля Tesla Cybertruck отправлены в зону СВО
19:00
Начало нового пути: прогноз Таро на неделю с 23 по 29 сентября
18:44
Осужденный за госизмену актер Канахин* стал фигурантом нового уголовного дела
18:30
Сергей Собянин рассказал о передовых российских разработках ИИ в области медицины
18:18
«Наши взгляды совпадают»: Нюша раскрыла, какие у нее отношения с Кридом
18:12
В результате удара Израиля по югу Бейрута погибли восемь человек

Сейчас читают

«Израиль может попробовать»: начнется ли Третья ливанская война
«Прорабатывали эту травму»: какая ответственность легла на Анну Чурину в 8 лет
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака