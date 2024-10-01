Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46 0

Президент РФ отметил, что Москва дорожит связями с Пекином.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 75-летием образования страны. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики»,— говорится в тексте.

Путин в своем поздравлении обратил внимание не только на «впечатляющие успехи» Китая в экономической, социальной и научно-технической сферах, но также также подчеркнул, что Москва дорожит выстроенными с Пекином отношениями. По его словам, дружба стран только продолжает развиваться, несмотря на непростую международную обстановку.

Москва неоднократно подчеркивала, что российско-китайские отношения носят исключительно добрососедский и партнерский характер, вопреки страхам западных стран. В США и Европе видят угрозу в укреплении союза РФ и КНР.

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