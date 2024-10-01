На 79-м году жизни умер Вячеслав Добрынин

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 999 0

Неделей ранее он был госпитализирован.

На 79-м году жизни умер Вячеслав Добрынин

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Умер народный артист РФ Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

«Он скончался час назад», — сказал певец.

Жена народного артиста в беседе с NEWS.RU также подтвердила, что Добрынин умер сегодня утром.

«Жизнь не только майский день»: судьба, успех и секреты Вячеслава Добрынина

Артист скончался в одной из столичных клиник, госпитализировали его меньше недели назад с инсультом.

Вячеслав Добрынин — певец, композитор, автор около тысячи песен, среди которых «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

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На 79-м году жизни умер Вячеслав Добрынин

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