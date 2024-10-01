На 79-м году жизни умер Вячеслав Добрынин

Умер народный артист РФ Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

«Он скончался час назад», — сказал певец.

Жена народного артиста в беседе с NEWS.RU также подтвердила, что Добрынин умер сегодня утром.

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Артист скончался в одной из столичных клиник, госпитализировали его меньше недели назад с инсультом.

Вячеслав Добрынин — певец, композитор, автор около тысячи песен, среди которых «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Ах, какая женщина», «Прощай, от всех вокзалов поезда…», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.