И что вообще из себя представляет бывший премьер-министр Нидерландов?

Деревянный молот, который получил новый генсек НАТО Марк Рютте из рук предшественника Столтенберга, больше похож на… «топор войны». Рютте уже заявил, что Украина должна получить место в блоке. Еще один приоритет — это рост оборонных расходов всех стран Альянса. Сможет ли он все это сделать, попыталась разобраться корреспондент «Известий» Екатерина Бабицкая.

Когда в июле 2023-го Марк Рютте покинул пост премьера Нидерландов, он поклялся уйти из политики, но быстро передумал. Уже в октябре того же года его имя звучит в Брюсселе как преемника Столтенберга. Говорят, что эти два с половиной месяца Рютте тщательно готовился: заручался поддержкой своих давних друзей в НАТО, в основном тех, что живут за океаном.

Замена Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря ничего не изменит, убеждены политологи.

«Его целью является попытка объединить страны Восточной Европы, чтобы открыть второй фронт против России дипломатически, экономически и в военном отношении. Таким образом, я думаю, что его цель — это только антагонизм, враждебность и агрессия против России без какого-либо чувства мира и стабильности, что, конечно же, обречено на провал. Потому что к тому времени, когда он займет этот пост, война на Украине может быть побеждена за считанные дни и недели. Россия одерживает очень мощные победы, разрушая железнодорожные пути и останавливая подвоз боеприпасов. Так что я думаю, что это тщетная попытка, которая только заставит НАТО выглядеть еще более и более некомпетентным», — объяснил бывший офицер армии США Скотт Беннет.

Еще на посту премьера Рютте курировал активные поставки оружия Киеву, включая голландские гаубицы и самолеты F-16. Однако армия Нидерландов в годы его правления сама испытывала недостаток финансирования.

В этом году многие страны Европы впервые будут тратить на оборону более 2% ВВП, в соответствии с требованиями НАТО. Все более уставшие от такой политики жители Европы разворачиваются в противоположную сторону. В Германии и Австрии, и даже в той же Голландии на выборах побеждают ультраправые силы, которые обещают прекратить финансировать Киев.

Одной из главных задач Рютте называют удержание Штатов в Альянсе, если к власти в Белом доме придет Трамп.

«Меня это не беспокоит. Я знаю обоих кандидатов очень хорошо. С Трампом я уже работал четыре года, и именно он подталкивал альянс к увеличению расходов на оборону. И он добился в этом успеха, потому что наши расходы на оборону сейчас стали гораздо выше, чем это было в 2017 году», — заявил Марк Рютте.

«Но проблема в том, что он оказался в очень сложной ситуации. Они проигрывают войну на Украине. Оппозиция в европейских странах против продолжения войны растет. Зеленский и Байден отказываются вести переговоры. Глобальный Юг практически не поддерживает его, что можно было наблюдать на Генеральной Ассамблее ООН, и они обеспокоены тем, что возможное избрание Дональда Трампа в Соединенных Штатах негативно скажется на НАТО», — подчеркнул немецкий политолог, вице-президент института Шиллера Харли Шлангер.

Именно за такие самоуверенные заявления голландец получил прозвище «Тефлоновый». Он смог продержаться у власти в своей стране целых 14 лет. Для Европы — просто немыслимый срок, если ты не Ангела Меркель.

Избирателям очень понравилась его показная простота: на работу ездил на велосипеде или на стареньком Saab, жил в доме, приобретенном еще в студенческой юности якобы в складчину с друзьями. Убежденный холостяк Рютте всю энергию отдавал работе. В чем — в чем, а в энергии НАТО сейчас нуждается. Впрочем, фигура генсека более номинальная — все решения принимаются в Белом Доме, уверены эксперты.

«Персона генсека НАТО — она, скорее, такая декоративная. Потому что в его обязанности входит курировать программу работы Альянса, то есть конференции, форумы, мероприятия, опять же, работа с прессой международной. По сути, он является спикером альянса в большей степени, чем руководителем даже аппарата. Потому что даже в аппаратном плане прямое руководство аппаратом НАТО все равно осуществляют полпреды Вашингтона, которые находятся в Брюсселе», — заявил руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

С назначением Рютте русофобская мозаика Европы сложилась окончательно. Урсула фон дер Ляйен, которая едва ли не каждый месяц ездит в Киев, занимает пост главы Еврокомиссии. За дипломатию отвечает эстонка Кая Каллас. А оборонными бюджетами ведает литовец Андрюс Кубилюс, известный своими антироссийскими изречениями. И «топор войны», переданный Столтенбергом сегодня, смотрится в этой компании весьма опасно.