«Уходит целая эпоха»: продюсер Пригожин высказался о смерти Добрынина

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 22 0

Продюсер Пригожин назвал покойного Добрынина одним из самых талантливых людей

«Уходит целая эпоха»: продюсер Пригожин высказался о смерти Добрынина

Фото: www.globallookpress.com/Yurii Zheludev

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Знаменитый композитор и эстрадный певец скончался в возрасте 78 лет.

Народный артист России Вячеслав Добрынин был одним из самых талантливых людей своего времени. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

«Уходит целая эпоха. Эпоха талантливейших людей», — заметил он.

Пригожин рассказал, что Добрынин был всегда добрым, веселым и постоянно относился к людям с уважением. Продюсер уверен, что творчество знаменитости останется классикой — несмотря ни на что. Воспоминания о звезде будут жить в оставленных им песнях, отметил Пригожин.

Продюсер напомнил, что Добрынин не только сам один исполнял свои композиции. Множество талантливых людей пели его песни, тем самым отдавая дань уважения творчеству артиста. Пригожину грустно, что из жизни ушел не только профессионал своего дела, но и хороший человек.

Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет, его госпитализировали меньше недели назад с инсультом. Звезда известен благодаря таким хитам, как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро» и другим композициям.

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист РСФСР Владимир Винокур назвал смерть Вячеслава Добрынина огромной потерей.

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