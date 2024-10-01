«Ушел гений»: Винокур назвал смерть Добрынина огромной потерей

Композитор не только писал песни для артистов, но и исполнял их на сцене сам.

Покойный народный артист РФ Вячеслав Добрынин был гениальным композитором, музыкантом и певцом. Такими словами выразил свою скорбь народный артист РСФСР, эстрадный певец и юморист Владимир Винокур в комментарии для 5-tv.ru.

«Ушел из жизни гениальный композитор, музыкант, певец Вячеслав Добрынин», — с сожалением напомнил Винокур.

По его словам, Добрынин был не только прекрасным композитором, но и исполнителем. Он писал песни как для себя самого, так и для всех артистов российской и советской эстрады.

«Я считаю, что это огромная потеря. Я впервые с ним познакомился в 1975 году, будучи артистом вокально-инструментального ансамбля „Самоцветы“. Мы записали тогда песню его „Прощай“. Я много-много лет дружил со Славой и радовался его успехам. Ушел гений», — вспоминает юморист.

Он выразил свои соболезнования семьи и друзьям покойного.

«Слава, мы тебя помним и любим. Вячеслав Добрынин — гений», — заключил Винокур.

Добрынин находился в больнице с инсультом, врачи принимали все необходимые действия, чтобы попытаться его спасти. Несмотря на старания медиков, композитор ушел из жизни утром 1 октября. Ему было 78 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на смерть Добрынина отреагировал его коллега Лев Лещенко.