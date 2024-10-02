«Пусть запомнят не меня, а мои песни»: что говорят коллеги об умершем Добрынине

Работать с композитором считали за удачу все лучшие поэты-песенники.

Ушел из жизни музыкант, который еще несколько десятков лет назад получил неофициальное звание, полностью отражающее его творчество и значение для нас всех. «Доктор шлягерных наук» или же «самый застольный композитор страны» — именно так называли Вячеслава Добрынина. Сам он говорил, что это, пожалуй, лучшие для него комплименты. Ведь он писал для людей, а его произведения получались настолько пронзительными и так точно иногда отражали состояние души, что их знают наизусть миллионы. О народном композиторе рассказывает корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Доктор Шлягер — этот титул, которым наградили Вячеслава Добрынина поклонники, он заслужил как никто другой. За то, что написал тысячу песен, и каждая становилась хитом. Страстные и трогательные, философские и шутливые, романтичные и задорные — все композиции проникали в самое сердце публики и запоминались на всю жизнь.

«Он был трогательный и сентиментальным человеком. Слава никому в своей жизни не сделал зла. Он почти ни о ком и никогда не говорил плохо. Он радостно воспринимал любой талант, в том числе, и композиторский», — вспоминает поэт-песенник Сергей Шабров.

«Все, что в жизни есть у меня», «Ягода-малина», «Не волнуйся, тетя». Работать с Вячеславом Добрыниным считали за удачу все лучшие поэты-песенники.

Абсолютный слух и способности к музыке проявились еще в детстве. Все, что слышал по радио, трехлетний Слава увлеченно воспроизводил на детской гармошке. И творчество победило, несмотря на страстную любовь к спорту и науке, хотя молодой Добрынин обожал баскетбол — даже был капитаном команды, и поступил в МГУ изучать историю и искусство.

«Он был человеком жизнерадостным, очень веселым, вокруг него всегда была какая-то праздничная аура. Он умел создавать популярные песни, которые любил народ», — подчеркивает Сергей Мазаев, заслуженный артист России.

Основательный и скрупулезный по натуре, он так же относился и к творчеству. Музыкальная школа, училище… Освоив профессию дирижера, Вячеслав Добрынин понял — он хочет писать песни сам. По примеру своих кумиров — будущий композитор, как и все его поколение был заядлым битломаном.

Какие песни нравятся публике — эту тонкую науку Вячеслав Добрынин постигал, пока был музыкантом-гитаристом сначала в собственной молодежной группе, которую он создал, потом — в легендарном ансамбле Олега Лундстрема. Именно тогда — в 1970-х — он сменил свою настоящую фамилию Антонов на псевдоним Добрынин, чтобы его не путали с Юрием Антоновым.

«Веселые ребята», «Самоцветы», «Поющие сердца», «Лейся песня»… Самые популярные ансамбли советской эстрады охотно брали песни молодого композитора в свой репертуар. Потому что знали — они непременно понравятся слушателям. Вячеслав Добрынин щедро дарил свое творчество другим исполнителям, но взять в руки микрофон и запеть решился только к 40 годам.

«Он был великолепным исполнителем своих песен и эти песни тоже всем хорошо известны, любимы. Он заслуженно носил звание народного артиста России», — отмечает Владимир Матецкий, композитор.

Открытый всему новому, яркий и многогранный, Вячеслав Добрынин всегда сразу откликался на самые сложные творческие вызовы. Многочисленные фестивали, музыкальные телепередачи и даже кино — он всегда был готов на эксперименты. Так же как и саундтреки к фильмам, ему были по плечу любые роли — от музыканта в ресторане в фильме «Черный принц» до импозантного иностранца в комедии «Американский дедушка».

«Огромное количество популярных песен! Практически это новый жанр, который он создавал. И формат новый. И конечно, очень жалко, что человек, которые еще, так сказать, мог работать и творить, и он творил до конца своих дней…» — говорит народный артист России Лев Лещенко.

Его любовь к музыке не ослабела, даже когда здоровье стало подводить. В последние годы Вячеслав Добрынин реже появлялся на публике, посвящая себя семье и друзьям. И со свойственной ему скромностью признавался, чего хотел больше всего на свете: «Пусть запомнят не меня, а мои песни».