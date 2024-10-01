Умер актер из сериала «Зачарованные» Кен Пейдж

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 35 0

Артист был также известен своими постановками на Бродвее и озвучкой мультфильмов.

Умер актер из сериала «Зачарованные» Кен Пейдж

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Умер певец, актер и звезда Бродвея Кеннет «Кен» Пейдж. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на друга артиста Дориана Ханнауэя.

Пейдж скончался 30 сентября в возрасте 70 лет, однако подробности его смерти не приводятся.

Кеннет Пейдж родился в 1954 году в американском штате Миссури. Театром он увлекся еще в школе, а затем окончил колледж театрального искусства.

Помимо знаменитых постановок на Бродвее, Пейдж был известен своей ролью в популярном сериале «Зачарованные», а также озвучкой персонажа Уги Буги в анимационном фильме «Кошмаре перед Рождеством». Кроме того, у актера было несколько телевизионных ролей в таких проектах, как «Приключения в стране чудес» и «Великие выступления».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти народного артиста РФ, эстрадного певца и композитора Вячеслава Добрынина. Артист находился в больнице с инсультом, врачи принимали все необходимые действия, чтобы попытаться его спасти. Несмотря на старания медиков, композитор ушел из жизни утром 1 октября. Ему было 78 лет. Певец Винокур назвал своего покойного коллегу гением.

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