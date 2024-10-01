«Был искренне предан своему призванию»: Путин о смерти композитора Добрынина

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Добрынина

«Был искренне предан своему призванию»: Путин о смерти композитора Добрынина

Фото: www.globallookpress.com/Evguenii Matveev

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Президент назвал покойного артиста ярким и неординарным человеком.

Президент России Владимир Путин принес свои соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ, композитора и певца Вячеслава Добрынина. Телеграмма президента опубликована на официальном сайте Кремля.

«Вячеслав Григорьевич был искренне предан своему призванию, внес большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. В сердцах близких, друзей, коллег, почитателей его самобытного дарования навсегда останется светлая память о Вячеславе Добрынине, как останутся с нами его музыка и песни», — указано в сообщении президента.

Владимир Путин назвал Добрынина замечательным артистом и певцом, а также ярким, талантливым и неординарным человеком. В заключение президент принес свои соболезнования родным и близким артиста и выразил слова поддержки.

Добрынин находился в больнице с инсультом, врачи принимали все необходимые действия, чтобы попытаться его спасти. Несмотря на старания медиков, композитор ушел из жизни утром 1 октября. Ему было 78 лет.

Ранее 5-tv.ru побеседовал о смерти Добрынина с Николаем Расторгуевым. Певец рассказал интересную историю о том, как композитор впервые записал на студии песню в собственном исполнении.

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