Ирина Безрукова после трагедии Понаровской рассказала, как сама пережила горе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

В 2015 году умер единственный сын актрисы Андрей, рожденный в браке с актером Игорем Ливановым.

Ирина Безрукова после трагедии Понаровской рассказала, как сама пережила горе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Вера в Бога, близкие люди и работа помогают пережить горе после утраты родного человека. Об этом в беседе с KP.RU рассказала актриса Ирина Безрукова, когда речь зашла о недавней смерти 39-летнего Энтони Родда, сына певицы Ирины Понаровской.

По словам Безруковой, если человек верующий, то его страдания может облегчить вера. Кто-то в такой ситуации обращается к психологам или ищет поддержку у близких людей. В любом случае, отметила актриса, не нужно отказываться от помощи. Сама она, пережив аналогичное горе, нашла спасение как раз в близких людях и любимой работе.

«Уже через месяц я сыграла спектакль, который давно стоял в продаже. Считаю, что сделала правильно. Все мои коллеги относились ко мне невероятно бережно. И меня это держало, потому что нельзя было подвести людей, театр, зрителей. Они не виноваты ни в чем. Меня поддерживали друзья, близкие. Моя сестра была неотлучно рядом со мной. И я всем очень благодарна», — поделилась 59-летняя Безрукова.

Единственный сын актрисы Андрей, рожденный в браке с актером Игорем Ливановым, умер от сердечной недостаточности 14 марта 2015 года. Сегодня ему было бы 35 лет. Каждый год актриса трогательно поздравляет сына с днем рождения в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Понаровская, несмотря на смерть единственного сына, не стала отменять концерт 30 октября в Петербурге. О смерти Энтони Родда стало известно 20 сентября. Мужчина находился дома, когда почувствовал себя плохо. Жена вызвала «скорую», но медики не смогли спасти сына знаменитости.

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