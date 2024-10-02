«Рекордные урожаи»: Мишустин о ситуации в сфере сельского хозяйства России

России удалось войти в четверку крупнейших производителей мяса в мире.

России удалось добиться значительных результатов в сфере сельского хозяйства. С таким заявлением выступил российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с председателем совета директоров «Россельхозбанка» Борисом Листовым.

«Президент (России Владимир Путин — Прим.ред.) на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства и важно, что сейчас эта отрасль показала рекордные урожаи», — отметил Мишустин.

По его словам, уже сейчас понятно, что России удалось выполнить план по самым важным продуктам. Так, Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире, подчеркнул премьер.

Мишустин также отметил, что важную роль в развитии сельского хозяйства России играет «Россельхозбанк». Организация осуществляет кредитование аграрного бизнеса, обеспечивает отрасль необходимым оборудованием, а также проводит работу по обеспечению продовольственной безопасности России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство направит более 900 миллионов рублей пострадавшим от заморозков аграриям.