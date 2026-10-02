Урожай собрали на 90%: Патрушев назвал главные цифры уборочной кампании

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 30 0

Урожайность превышает прошлогодние показатели.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Патрушев сообщил о ходе уборочной кампании и прогнозе урожая

Уборочная кампания в России постепенно приближается к завершению: зерновые культуры обмолочены с 90% площадей, собрано более 126 миллионов тонн. Об этом 2 октября сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании о ходе сезонных полевых работ.

По его словам, продолжается уборка масличных культур, картофеля и овощей. На данный момент аграрии получили около 15 миллионов тонн масличных, а объем собранных овощей и картофеля в организованном секторе приблизился к 4,5 миллиона тонн по каждой категории.

Как утверждает вице-премьер, урожайность по большинству направлений сейчас превышает прошлогодние показатели. Это позволяет рассчитывать на выполнение ранее заявленных прогнозов по основным культурам.

«Учитывая все это, рассчитываем, прогнозные сборы по основным культурам будут подтверждены уже реальным результатом. В том числе ожидаем порядка 140 миллионов тонн зерновых и 35 миллионов тонн масличных», — заявил Патрушев.

Отдельно на совещании обсудили обеспечение аграриев необходимыми ресурсами. Вице-премьер отметил, что на федеральном уровне принимаются дополнительные решения для поддержки сельхозпроизводителей в период проведения полевых работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о заявлении премьер-министра РФ Дмитрия Патрушева, что Россия является одним из ключевых поставщиков продовольствия в мире и развивает сотрудничество с десятками стран в сфере агропромышленного комплекса.

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