Запутались с санкциями? Rutube оказался доступен в Google Play только в США
Rutube оказался доступен в Google Play только для жителей США
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Прежде программа была удалена из магазина приложений.
Rutube сегодня стал голливудским эксклюзивом. В компании Google так перестарались с санкциями, что сделали российский видеохостинг доступным только на территории США.
В европейских странах Rutube исключен из магазина приложений Google Play. В российской компании пошутили, что сейчас американцы активно изучают искусство русского стендапа, мастер-классы по приготовлению пельменей и танцуют под «Калинку».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Google ограничила возможность создания новых аккаунтов для российских пользователей. При этом СМС-подтверждение для авторизации созданных ранее аккаунтов пока работает. Однако не факт, что эта функция сохранится.
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