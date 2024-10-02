Запутались с санкциями? Rutube оказался доступен в Google Play только в США

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Rutube оказался доступен в Google Play только для жителей США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Прежде программа была удалена из магазина приложений.

Rutube сегодня стал голливудским эксклюзивом. В компании Google так перестарались с санкциями, что сделали российский видеохостинг доступным только на территории США.

В европейских странах Rutube исключен из магазина приложений Google Play. В российской компании пошутили, что сейчас американцы активно изучают искусство русского стендапа, мастер-классы по приготовлению пельменей и танцуют под «Калинку».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Google ограничила возможность создания новых аккаунтов для российских пользователей. При этом СМС-подтверждение для авторизации созданных ранее аккаунтов пока работает. Однако не факт, что эта функция сохранится.

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