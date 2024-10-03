Оказались в ловушке: как спасали застрявших на мели косаток на Камчатке

У берегов Камчатки спасали целое семейство косаток — двоих взрослых и столько же детенышей выбросило на мель во время отлива. Из ловушки их выручали десятки человек — часами поливали животных водой, чтобы они могли дышать и дождаться прилива. За ходом спасательной операции следил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Косатки общаются звуком, когда беда — кричат на высоких частотах. Сейчас полная тишина, так выглядит отчаяние.

«Вон та на боку лежит, той косатке — уже все… А вон маленький убегает», — говорит очевидец, снимающий китообразных на видео.

Маленький отбежал только на время, когда стаю на отмели заметили рыбаки. Коварный лиман реки Большой Воровской впустил китов на приливе. Вода ушла, а животные остались на отмели, не в состоянии и плавником пошевелить.

«Пугаются животные. Пока они живые, все нормально. Будем поливать их до того, как вода будет подниматься. Надеемся, что они сами смогут потом уйти», — рассказал очевидец.

Первыми на место прибыли волонтеры, вместе с рыбаками попытались лодками сдернуть китов с отмели — безрезультатно. Резиновые лодки вытянуть четырехтонную косатку просто не в состоянии, а суда побольше сюда зайти не могут.

На место прибыли пожарные, сотрудники МЧС, местные чиновники — в лимане развернута полномасштабная спасательная операция.

«Нам целый день надо, чтобы они продержались, потому что брать их с помощью техники мы не сможем, поэтому будем ждать прилива и, соответственно, чтобы они вышли сами», — сообщил глава Собольского района Андрей Воровский.

С собой спасатели привезли насосы, но не смогли их установить. Здесь, под метровой мутной водой, — илистое дно. В нем вязнет техника. На специальных брезентовых тентах с сетями вытащить китов тоже не получилось — слишком мелко.

«Пытаемся их стянуть с мели на более глубокое место, будем дожидаться прилива, вода поднимется, и, возможно, все это закончится благоприятно», — рассказал госинспектор Соболевского инспекторского участка центра ГИМС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Владим Сафрыгин.

Как именно сюда попали косатки — неизвестно. Могли зайти на приливе за стаей лососей или гонять тюленей. Стесненные условия лимана могли сбить их естественные природные эхорадары.

Впрочем, сейчас причины не так важны — косаткам жизненно необходимо двигаться, чтобы работали легкие. Стесненные условия для них смертельно опасны. Малейший неправильный наклон — и кит может захлебнуться.

«Поливать водой, пытаться поднять голову повыше либо таким образом расположить, чтобы дыхало, через которое происходит акт дыхания, было выше поверхности воды, не заливалось. Иначе, как мы вот видели, у одной касатки дыхало было под водой, она — на боку, поэтому дыхание затруднено, она пыталась голову поднимать, дышать. Она может просто-напросто захлебнуться, утонуть», — объяснил зоолог кандидат биологических наук Сергей Корнев.

Спасательная операция у берегов Камчатки продолжается уже несколько часов. Люди делают все возможное, чтобы помочь хищникам, дать шанс на спасение. И он есть — по последней информации, вода в устье реки Большая Воровская прибывает.