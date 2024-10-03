«Я не хотел ее убивать»: забивший насмерть солистку группы Una получил 8 лет колонии

В ходе допроса мужчина рассказал о том роковом вечере.

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила 5-tv.ru, что признала виновным в смерти солистки группы Una Анастасии Котовой ее знакомого Артема Табачука.

Инцидент произошел 15 мая этого года в квартире в Колпино, где Анастасия и Артем распивали спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, в результате чего мужчина нанес женщине около 25 ударов ногой по телу. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

«Поспорили, потом перешли кричать друг на друга, в итоге Настя не выдержала и ударила меня ладонью по щеке, после чего я встал, взял ее за руку, толкнул в спину. Она упала, я начал бить ногой по голове, по телу. Я сам не знаю, как это произошло, как так получилось», — рассказал в ходе допроса Табачук.

По словам мужчины, он не хотел убивать Анастасию, а просто пытался сделать так, чтобы «она замолчала». Табачук раскаивается в содеянном и, по собственным словам, находится «в шоке». Он получил восемь лет колонии строгого режима.

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