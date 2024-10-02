В Люберцах нашли мертвым спортивного обозревателя Сергея Вильчинского

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 27 0

Выясняются причины и обстоятельства трагедии.

В Люберцах нашли мертвым спортивного обозревателя Сергея Вильчинского

Фото: Из открытых источников

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В Подмосковье обнаружено тело известного спортивного журналиста Сергея Вильчинского. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мертвым журналиста нашли накануне, 1 октября, в Люберцах. Сейчас выясняются причины и обстоятельства смерти Вильчинского. Предполагается, что он ушел из жизни без помощи посторонних.

«Ушел большой мастер спортивного репортажа, отличный семьянин, заботливый муж и отец», — подчеркнули в интернет-газете «Российский стадион».

Сергей Вильчинский являлся примером журналиста и человека, он отличался от других своим энтузиазмом и работоспособностью, подчеркнули в публикации.

Хоккей был основной тематикой репортажей Вильчинского. Журналист сотрудничал со многими изданиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура Красноярского края раскрыла убийство 30-летней давности. Теперь 50-летнему жителю города грозит до десяти лет тюрьмы.

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