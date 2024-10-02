В Люберцах нашли мертвым спортивного обозревателя Сергея Вильчинского

В Подмосковье обнаружено тело известного спортивного журналиста Сергея Вильчинского. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Мертвым журналиста нашли накануне, 1 октября, в Люберцах. Сейчас выясняются причины и обстоятельства смерти Вильчинского. Предполагается, что он ушел из жизни без помощи посторонних.

«Ушел большой мастер спортивного репортажа, отличный семьянин, заботливый муж и отец», — подчеркнули в интернет-газете «Российский стадион».

Сергей Вильчинский являлся примером журналиста и человека, он отличался от других своим энтузиазмом и работоспособностью, подчеркнули в публикации.

Хоккей был основной тематикой репортажей Вильчинского. Журналист сотрудничал со многими изданиями.

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